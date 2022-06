Forza Italia, sotto a chi tocca dopo Flavio Tosi: colpaccio-Berlusconi, chi entra nel partito

16 giugno 2022 a

Non solo Flavio Tosi: Forza Italia si prepara anche ad altri ingressi. Il colpaccio messo a segno con l’ex sindaco di Verona potrebbe essere solo l'inizio per il partito di Silvio Berlusconi. Tosi sarebbe arrivato a questa decisione dopo anni di liti col suo partito d’origine, la Lega. Domenica 12 giugno è stato votato dal 24% dei suoi concittadini e adesso si dice pronto a un confronto con Federico Sboarina, il sindaco uscente candidato di Lega e FdI, arrivato solo secondo dietro Damiano Tommasi, sostenuto invece dal centrodestra.

Accogliendo Tosi tra gli azzurri, Antonio Tajani ha detto: "Il presidente Berlusconi ha lanciato un appello a tutti i moderati a scegliere FI per avere nelle città sindaci di centrodestra. Un appello lanciato a tutte le liste civiche. Il primo a rispondere è stato Flavio Tosi". Poi ha aggiunto che seguiranno ulteriori ingressi. "Ringrazio Antonio, sono onorato della telefonata di Berlusconi. Le nostre civiche hanno fatto un percorso verso FI nato anni fa. Nel centrodestra c’è un’anima populista e una pragmatica, liberale, con cultura di governo, che non urla: io faccio parte di questa seconda, quella di FI, unica forza così nella coalizione", ha commentato Tosi.

L'ex sindaco di Verona avrà un peso notevole nel ballottaggio tra Sboarina e Tommasi. A tal proposito Tosi si è già detto disponibile a un accordo. Anche se, come fa notare il Corriere della Sera, un po' di rammarico verso il suo ex partito ci sarebbe ancora: "Mi ha fatto piacere il messaggio di Salvini con il quale mi ha fatto i complimenti per il risultato, ma lo vedo un po’ frastornato". Per ora nessun commento da parte di Sboarina, ma pare che l'intenzione di un accordo ci sia. Lo ha detto Salvini a Porta a Porta: "A Verona spero ci sia accordo di tutto il centrodestra, quindi Sboarina con Tosi".

