Mario Giordano, schiaffo alla sinistra: "Perché Giorgia Meloni cresce nei sondaggi"

19 giugno 2022 a

a

a

La sinistra spara a zero contro Giorgia Meloni, tra insulte, accuse deliranti su finanziamenti russi e "bollini" di fascismo. Una vergogna che si è intensificata dopo le amministrative che hanno certificato la netta ascesa dei Fratelli d'Italia.

Mario Giordano accolto così in studio a La7, Myrta Merlino sbalordita: cose mai viste prima | Video

E così, in difesa della Meloni, ecco scendere in campo Mario Giordano: "Sulla Meloni si è scatenato il linciaggio, soprattutto dopo il suo intervento alla convention di Vox a Marbella - premette il conduttore di Fuori dal Coro -. Intervento che invece a me è piaciuto tantissimo: ho trovato in quelle parole ideali e passioni vere, espresse con una forza e una chiarezza che il resto della politica italiana oggi sembra avere perso. Sarà per questo che continua a crescere nei sondaggi?", conclude Giordano con una domanda retorica.

"Democrazia a rischio". Giordano a valanga dalla Gentili: "Cos'è vietato dire su Draghi" | Video

Parole assai gradite per Giorgia Meloni, tanto che la sorella d'Italia le ha riprese e rilanciate su Twitter, aggiungendovi di suo pugno: "Grazie Mario. Gli italiani ormai conoscono l'eterno gioco della sinistra di bollare come impresentabile qualsiasi avversario vincente. Ci attaccano proprio perché non siamo la destra impresentabile che vorrebbero", conclude Giorgia Meloni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.