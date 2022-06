Movimento 5 stelle, la bomba di Fico contro Di Maio: "Noi contro la Nato?"

20 giugno 2022 a

Roberto Fico non usa giri di parole: il presidente della Camera si butta nella rissa dei Cinque Stelle. "Siamo arrabbiati e delusi. Non riesco a comprendere perché il ministro degli Esteri Luigi Di Maio attacchi su delle posizioni rispetto alla Nato e all'Europa che nel movimento non ci sono e di cui non si discuteva prima e non si discute ora. Di Maio pone una questione non vera. Il movimento non è mai stato contro la Nato. Mi dispiace che Di Maio attacchi il movimento su un cosa non aderente alla realtà", ha affermato parlando della crisi interna al Movimento.

Poi lo stesso Fico ha rincarato la dose attaccando direttamente chi contesta la posizione dei 5 stelle sulla politica internazionale: "Non capisco: il M5s che è ancorato all'Unione europea e al Patto atlantico - sottolinea Fico, tra i fondatori del M5s - ci sentiamo un po' arrabbiati. Per quale motivo si deve mettere in discussione una cosa che nel movimento non lo è".

Infine sullo scontro tra Di Maio e Conte che sta letteralmente spaccando (e ammazzando) il Movimento Cinque Stelle, Fico afferma: "State sbagliando prospettiva, non c'è nessun Conte-Di Maio. Attaccare il movimento su questioni non in discussione all'interno dispiace alla comunità del movimento. Siamo dispiaciuti da questo comportamento. Non c'è un attacco a Di Maio, ma non capisco perché si attacca su una cosa che non è in discussione". Intanto il Movimento continua a spaccarsi e ormai l'ipotesi di una scissione pare sempre di più dietro l'angolo.

