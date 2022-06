Ballottaggi, choc al seggio: "Preso per il collo", il piddino sotto accusa

27 giugno 2022 a

Alta tensione in una sezione elettorale a Frosinone. Qui i cittadini sono stati chiamati domenica 26 giugno a votare ai ballottaggi. A svelare quanto sarebbe accaduto è Riccardo Mastrangeli, candidato per il centrodestra. È lui che su Facebook denuncia "un'aggressione al rappresentante di Lista". E ancora, come si legge: "Pizzutelli del Pd fa il nome in un post". Peccato però che successivamente il dem cancelli il nome, scatenando l'ira di Mastrangeli: "Aggiornamento: Ore 16:16 Angelo Pizzutelli fa il nome del politico del PD e smentisce la notizia di una fake news inventata dal PD (vedi screenshot) ore 16:30 cancella il nome dal post".

Da qui la confusione: "Pizzutelli del PD, in un post, fa il nome del politico del PD protagonista del grave fatto di cronaca verificatosi al seggio n. 5, questa mattina". Come spiega, "nel comunicato diffuso in preceedenza, il rappresentante di lista preso al collo non aveva fatto alcun nome. Adesso, ci ha pensato Pizzutelli del PD a fare la frittata. Complimenti!".

Infatti il Partito democratico smentisce quanto Pizzuttelli avrebbe visto personalmente: "Nessun esponente del Pd ha avuto comportamenti inappropriati dentro i seggi. Anzi, è stato segnalato alle autorità competenti l’assurdo atteggiamento dei rappresentanti di lista di Mastrangeli, intenti a fare campagna elettorale anche in queste ore nelle sezioni di Frosinone". Un vero e proprio giallo, che prosegue anche alla chiusura dei seggi. E chissà se qualcuno si farà avanti.

