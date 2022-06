Meloni, stoccata a Salvini e Berlusconi: "Forse sono antipatica..."

29 giugno 2022 a

a

a

Giorgia Meloni non manca di tirare una frecciata agli alleati. Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio 1, la leader di Fratelli d'Italia dice di non essersi "mai sentita vittima di misoginia. E devo dire che non lo sono stata nel mio ambiente visto che sono presidente di un partito perché sono stata eletta e non imposta... Poi delle volte percepisco un certo grado di nervosismo eccessivo e di aggressività eccessiva ma magari perché sono antipatica io, non per il fatto che sono donna...".

Il riferimento è anche agli alleati visto che subito dopo la Meloni aggiunge: "Diciamo che quando Forza Italia prima e la Lega poi sono state molto più suffragate di Fratelli d'Italia, Fdi non mi pare abbia dimostrato lo stesso nervosismo che oggi e delle volte leggo in alcune dichiarazioni, in alcune interviste, in alcuni atteggiamenti... Probabilmente sarò io, non perché sono una donna, piuttosto perché sono una che ti dice le cose in faccia e questo a molti può non piacere". E ancora: "Io lo faccio perché sono una persona leale e corretta. Se c'è qualcosa che non va, secondo me vale la pena dirtelo in faccia piuttosto che parlarti alle spalle".

Quindi per alleggerire la polemica sulle tensioni nel centrodestra la presidente di Fratelli d'Italia cita un successo di Adriano Pappalardo del '79 quando i conduttori le chiedono che canzone dedicherebbe ora ai suoi alleati Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. "Io gli dedicherei 'Ricominciamoo...'", canta la leader di via della Scrofa molto divertita. Basterà una canzone a far tornare il sereno nel centrodestra?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.