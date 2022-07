Sondaggi, i numeri che preoccupano Salvini e Conte: ecco quanto costa stare al governo

01 luglio 2022 a

a

a

Torna la Supermedia dei sondaggi elaborata da Youtrend per Agi e stavolta porta con sé la rilevazione delle differenze importanti nel consenso dei partiti non solo rispetto a due settimane fa, ma anche rispetto allo scorso settembre. Lorenzo Pregliasco ha commentato i dati a Omnibus, su La7, puntando l’attenzione soprattutto su un particolare: “Colpisce che i due protagonisti di inizio legislatura, che sommati alle politiche avevano preso il 50%, siano i due partiti più in sofferenza”.

"Questo non possiamo spiegarlo". Lega fuori dal governo: verso la crisi

Si parla ovviamente di Lega e Movimento 5 Stelle, con il rapporto di forze che si è completamente ribaltato rispetto al governo gialloverde della prima ora. Il fatto che adesso entrambi sostengano Mario Draghi è sicuramente un fattore nella perdita di consensi. In questo senso la fotografia della Supermedia è impietosa, con la Lega che è data al 14,8% (-5,0 rispetto a settembre) e il M5s che è addirittura sprofondato al 10,6% (-5,6). Tra l’altro i grillini soltanto nelle ultime due settimane hanno perso quasi 2 punti: il motivo è da ricercare nell’addio di Luigi Di Maio e della sua truppa parlamentare.

Crolla il governo? Ecco la profezia della Ghisleri: "Cosa significa lo scontro Draghi-Conte"

Vanno invece benissimo le cose per Fratelli d’Italia e Pd. Il partito di Giorgia Meloni è al 22,9% (+2,2 rispetto a settembre), mentre quello di Enrico Letta è al 21,9% (+3,0). Forza Italia si conferma sempre stabile, con il suo 7,7% (+0,3). La federazione composta da Azione e +Europa vale il 4,9%, poi ci sono tutti gli altri partiti: Italia Viva e Italexit al 2,6%, Verdi, Sinistra Italiana e Articolo 1 al 2%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.