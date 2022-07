Il "super-sondaggio", clamoroso: in testa cambia tutto. E c'è un crollo (totale)

08 luglio 2022 a

Cambiano gli scenari dopo la fuoriuscita di Di Maio dal Movimento Cinque Stelle. C'è infatti grande fermento attorno ai sondaggi che in questi giorni girano sulle scrivanie dei partiti. L'appuntamento elettorale per le politiche è dietro l'angolo: il voto del prossimo anno potrebbe cambiare in modo radicale gli equilibri. E così sulle rilevazioni cominciano ad esserci i primi segnali degli ultimi movimenti nel Palazzo.

I Cinque Stelle secondo la Supermedia di Agi e YouTrend sono letteralmente crollati al 10 per cento. Un tonfo assurdo che fotografa bene la devastante arretrata della prima forza politica in parlamento. Non si hanno ancora notizie di Insieme per il Futuro nella Supermedia di Youtrend. Troppo giovane la creatura politica di Di Maio e pochi i dati a disposizione. Ma di fatto, secondo le stime degli esperti, la forchetta in cui oscilla il partito di Gigino va dall'1 al 4 per cento. Italia Viva di Matteo Renzi invece viene registrato al 2,6 per cento a pari con Italexit di Gianluigi Paragone. Salendo in classifica è il turno di Azione di Carlo Calenda con il 4,5 per cento.

Va segnalata la crescita di Forza Italia che tocca quota 8,3 per cento con un incremento dello 0,3. Dei Cinque Stelle vi abbiamo già detto: scendono dal 12 al 10 per cento. Lieve calo sul podio per la Legha che passa dal 14,9 al 14,5 per cento. Ma è in vetta che cambia tutto. Il Pd subisce il sorpasso defininitivo da parte della Meloni e Fratelli d'Italia. I dem, in seconda posizione sono al 21,8 per cento. La Meloni invece è in testa con il 22,5 per cento. Insomma su questo schema si giocherà la partita delle politiche. E le soprese non mancano...

