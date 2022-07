Draghi e Conte, la crisi di governo in diretta: "Gira una voce, quando va a casa il premier"

20 luglio 2022 a

Ci siamo: alle 9.30 Mario Draghi parlerà in Senato e darà il via, ufficialmente, alla possibile crisi di governo. Molto, ma non tutto, dipenderà dall'atteggiamento e dalle parole del M5s. Tra Giuseppe Conte e il premier non ci sarebbe stato (ancora) alcun contatto telefonico, segno che il gelo tra i due è grande. Il voto di fiducia sulle parole del presidente del Consiglio è atteso in serata, poi domani si ripeterà tutto alla Camera.



Ore 8.48: "Draghi resta fino al voto della legge di bilancio"

Un compromesso che potrebbe accontentare tutti. Alessandra Sardoni, nel corso della maratona del TgLa7 sulla crisi di governo, rilancia il tam tam che si sta facendo strada nelle ultime ore nei palazzi romani. Mario Draghi potrebbe restare al suo posto fino all'approvazione della legge di bilancio, vale a dire entro fine anno. Pochi mesi prima della scadenza naturale della legislatura, per scongiurare il rischio dell'esercizio provvisorio. Una misura, anche questa, in un certo senso "emergenziale" che andrebbe incontro allo strappo di Giuseppe Conte e alle insofferenze di Matteo Salvini e del centrodestra, alla richiesta di stabilità del Pd e in qualche modo anche all'orgoglio del premier, che 5 giorni fa aveva già rassegnato le sue dimissioni poi respinte da Sergio Mattarella. E tutto questo con la benedizione del Quirinale e disarmando, in qualche modo, anche la campagna elettorale di Giorgia Meloni, leader dell'unico partito di opposizione, Fratelli d'Italia, che chiede il ritorno immediato alle urne.



Ore 8.10: Rotondi, "Salvini deve stare attento"

"Non invidio Matteo Salvini per il discorso che dovrà fare al Senato: se sbaglia una sola parola, si assume la responsabilità delle elezioni e consegna Draghi al Pd come icona se non come candidato premier del campo largo". Lo scrive in un tweet Gianfranco Rotondi.



Ore 7.23: "Niente Draghi-bis, salta solo Patuanelli"

In attesa dei primi segnali dall'aula, contano le indiscrezioni. Secondo Dagospia sono aumentate vertiginosamente le chance di una permanenza di Draghi a Palazzo Chigi. E niente "bis": "Il governo continua il suo viaggio verso il 2023 in compagnia di Mariopio. Del resto, l’esecutivo draghiano non è mai stato sfiduciato, la maggioranza resta viva anche senza il M5s". In altre parole: anche se i grillini voteranno la sfiducia (ma è da mettere in conto lo strappo di almeno un ventina di "draghiani", la maggioranza andrà avanti da sola senza ulteriori scossoni o rimpasti. Draghi conta sulla volontà di Sergio Mattarella di far finire la legislatura a termine naturale, nel 2023. Ecco perché "se una buona parte dei 5Stelle (30 e qualcosa) votasse la fiducia, non c’è alcun bisogno di mettere in piedi un nuovo governo, con consultazioni e giuramento nelle mani del Capo dello Stato". A questo punto, conclude Dago, "non occorre un laborioso Draghi-bis: basta la sostituzione del probabile ministro grillino (Patuanelli) che, a differenza di Dadone e D’Incà, resta fedele alle spoglie di Giuseppe Conte".

