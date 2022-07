Sondaggio Ghisleri, al voto tra poche settimane? Il report esplosivo a crisi in corso

20 luglio 2022 a

Mentre in Parlamento si consuma la battaglia finale per Mario Draghi, un nuovo sondaggio prova a spiegare quale possa essere l'esito di un voto anticipato. Da qualche mese le rilevazioni danno per assodato un duello in testa tra il Pd e Fratelli d'Italia. Ma il punto più importante resta quello che il centrodestra, numeri alla mano potrebbe vincere senza problemi grazie all'apporto decisivo di Lega e Forza Italia. Va detto che la stessa cosa non può essere detta per il Pd che deve fare i conti con il crollo dei Cinque Stelle e la disfatta del campo largo.

Ed è in questo quadro che vanno letti i risultati del sondaggio di Euromedia Reserach che mette in chiaro quali sono gli equilibri nella politica di casa nostra: sia il Pd che Fratelli d'Italia sono attorno al 22 per cento, quasi appaiati. I dem però sono di poco più indietro attestandosi nelle intenzioni di voto al 21,8 per cento.

Poi c'è la Lega di Matteo Salvini che è al 14,6 per cento. I Cinque Stelle sono al 10,7 per cento in caduta libera, mentre Forza Italia tiene all'8,6 per cento. Poi Azione e +Europa va al 4,5 per cento, Sinistra Italiana-Verdi al 3,1 per cento, mentre Italia Viva con Renzi al 2,6 per cento. Infine c'è da registrare il 2,3 per cento di Italexit e l'1,6 per cento di Insieme per il Futuro con Di Maio all'1,6 per cento. Fanalino di coda Mdp-Articolo1 all'1,3 per cento. Insomma la situazione è abbastanza chiara: in caso di voto il centrodestra avrebbe il turbo nelle urne.

