Zona Bianca, Luigi Di Maio si collega? Subito ricoperto di insulti: "Taci"

"Tetto massimo al prezzo del gas, salario minimo, taglio del cuneo fiscale, riduzione delle tasse: ecco a cosa devono rinunciare i cittadini a causa dell'irresponsabilità di chi ha fatto cadere il governo". Basta questo a Luigi Di Maio per scatenare le critiche. Il ministro degli Esteri ha rilanciato su Facebook il suo intervento a Zona Bianca, programma in onda su Rete 4. Qui, ai microfoni di Giuseppe Brindisi, l'ex leader del Movimento 5 Stelle si scaglia contro chi ha fatto cadere l'esecutivo Draghi, impedendo - è il suo ragionamento - di mettere appunto alcune priorità.

"Temevo andasse così - ha detto -. Già un mese fa avevo detto chiaramente che c'era il grande pericolo che Conte volesse far cadere il governo, sulla politica estera. I cittadini non hanno capito il perché di questa crisi. È complicato spiegare le ragioni.Le uniche ragioni per cui Conte e Salvini hanno fatto saltare il governo sono personali, stavano precipitando nei sondaggi". Poi la stoccata finale: "Noi continuiamo a fare cose come governo ma ci sono cose che deve fare il parlamento, se le forze politiche saranno essere responsabili forse riusciremo a stare nei tempi del Pnrr".

Frasi che hanno scatenato gli utenti del web. Tra i commenti più comuni piovuti sotto al filmato ci sono: "Saranno la storia e gli elettori a farti capire quello che hai fatto e quello che stai facendo. Stai sereno". E ancora: "Prima o poi la tua coscienza farà capolino...non vorrei essere al tuo posto". Ma non è finita qui: "Il pudore e la decenza di zittire, almeno questo. Ti è rimasta solo la pepitola". E infine: "Il grande statista non se ne può più di simili personaggi politici". A molti infatti non è andata giù la scissione con cui Di Maio ha "svuotato" il Movimento.

