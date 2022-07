Roberto Speranza, "dove vogliono piazzarlo": furia-Meloni contro la sinistra

25 luglio 2022 a

"Per il Ministero della Salute a sinistra sono già sicuri: quel posto è di Speranza": Giorgia Meloni contro il segretario di Articolo Uno e attuale titolare del dicastero della Salute. La leader di Fratelli d'Italia ha scritto un tweet duro nei confronti del ministro, facendo riferimento alla possibilità che - in caso di vittoria del centrosinistra alle elezioni - Speranza venga riconfermato nel ruolo che ricopre oggi.

"Gli italiani non dimenticano Green pass, coprifuoco e molti altri suoi flop - ha continuato la Meloni su Twitter -. Non permetteremo più che misure ideologiche e restrittive colpiscano l’economia, le imprese e le libertà individuali". Non è la prima volta, tra l'altro, che la leader di FdI critica la gestione dell'emergenza Covid da parte di Speranza e del suo entourage. Molte delle misure decise dal ministero in questi due anni di pandemia non le sono affatto piaciute.

Tanti i commenti sotto il suo tweet. Qualcuno per esempio ha scritto: "Era ora di parlare di questo... ma prima dove eravate? Basta Speranza". Poi c'è anche chi chiede un impegno concreto e reale, non fatto solo di parole: "Mi auguro veramente che voi, come promesso, aboliate green pass e obblighi vaccinali per tutti...mi auguro che manterrete le promesse fatte".