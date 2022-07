Roberto Gualtieri, "forse da me voleva qualche altra cosa". Pd travolto dal caso Ostia

27 luglio 2022 a

Nel Pd romano (e non solo) esplode il caso Ostia. Il sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di avocare a sé l'amministrazione del litorale capitolino e il presidente del Municipio X che fino a ieri gestiva arenili, chioschi e stabilimenti, Mario Falconi, ha deciso di restituire le deleghe con un intervento in aula durissimo, condito da insulti e allusioni pesanti e sibilline. Piccolo particolare: Falconi, come Gualtieri, è stato eletto con i dem.

Cinque "caz***o" e un "vaffa", per sottolineare la rabbia contro il sindaco. Falconi non è il primo venuto: presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, segretario nazionale della FIMMG, vice presidente Vicario dell’Enpam e attualmente presidente del Tribunale dei Diritti e dei Doveri del Medico. Un curriculum di tutto rispetto, dunque, oltre la politica. Che ora l'ha deluso. "Perché in questi anni con la delega a questo municipio chi si è fatto i ca***i suoi se li è continuati a fare alla grande", attacca subito in Consiglio.

"Io sarò il primo ad andarmene, andrete tutti a casa. Voglio che il Campidoglio guardi a questo territorio investendo. E finiamola con queste banalità: io non ho ceduto, forse il sindaco da me voleva pure qualche altra cosa, ma ha capito che io mi chiamo Mario Falconi. Ho un'età e ho una dignità e non ho fatto niente per deresponsabilizzarmi". E ancora: "Io non ho detto sì per tenere il cu***o su questa caz***o di sedia. Sono romano e sono orgoglioso di esserlo".