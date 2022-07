Silvio Berlusconi, la profezia di Mannheimer: "Quanto può prendere alle elezioni"

28 luglio 2022 a

a

a

Da qui alle elezioni può succedere di tutto. Anche che una discesa in campo di Silvio Berlusconi possa far volare Forza Italia al 20 per cento nei prossimi mesi. "Glielo auguro. Tutto è possibile, perché gli italiani sono molto mobili in questo ultimo periodo. Ricordo che il 30 per cento" degli elettori, spiega il sondaggista Renato Mannheimer all'Adnkronos, "sceglie nell'ultima settimana in base alla campagna elettorale". Questo significa che il leader di Forza Italia "potrebbe riuscire ad arrivare al 20 per cento se facesse una campagna elettorale straordinaria. Mi sembra complicato altrimenti partendo da un 10 per cento, ma in Italia tutto è possibile".

Colpaccio-Berlusconi, la big che entra in Forza Italia: Carfagna dimenticata?

Del resto è stato lo stesso Cavaliere, ieri 27 luglio, durante il vertice del centrodestra alla Camera a sostenere che "i sondaggi non sono veritieri, ora Forza Italia è al 10 per cento, ma io andrò in televisione e saliremo al 20 per cento". Concetto che è stato ribadito anche oggi dal coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, che parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea di Coldiretti, conferma: "Berlusconi ha individuato il nostro obiettivo, il 20 per cento, chi avrà più voti indicherà al capo dello Stato, che è l'unico responsabile della decisione di affidare l'incarico, il nome di chi ha avrà avuto più consensi".