Mara Carfagna demolita da Crosetto: "Vai con Calenda? Fino a 8 giorni fa..."

L'ufficializzazione è arrivata: Mara Carfagna passa ad Azione. Dopo aver lasciato, - e non senza polemiche - Forza Italia, il ministro per il Sud annuncia il suo ingresso nel partito di Carlo Calenda. Un annuncio che non piace a Guido Crosetto. La Carfagna ha infatti aggiornato la sua posizione politica su Twitter, con questo messaggio: "Ho scelto Azione di Carlo Calenda perché è l’unica proposta politica in grado di salvare l’Italia da estremismi e irresponsabilità. Una proposta europeista, liberale, garantista, capace di prendere impegni seri e rispettarli fino in fondo. Sempre a testa alta".

Immediata la replica del fondatore di Fratelli d'Italia. Una sorta di augurio, con tanto di rimprovero: "Hai scelto Azione, legittimamente e con la serietà che ti ho sempre riconosciuto. Dire però che è 'l’unica proposta politica in grado di salvare l’Italia da estremisti ed irresponsabilità mi sembra eccessivo ed ingeneroso verso chi rappresentavi, al Governo, fino a 8 giorni fa". E come lui sono in tanti a ricordare alla Carfagna che non si sputa nel piatto dove si mangia.

O, nel suo caso, dove ha mangiato: "Lo sport di questi giorni prevede l'abbandono del proprio partito (comprensibile) e lo spargimento immediato di veleni ed accuse, lamentele e polemiche (meno comprensibile) - scrive un utente -. Un tempo si diceva sputare nel piatto dove si ha mangiato. Oggi si dice salvare l'Italia". Ma la Carfagna non è l'unica ex fedelissima di Silvio Berlusconi a passare al "nemico". A strizzare l'occhio a Calenda anche Mariastella Gelmini: "Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, PNRR, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carlo Calenda, io ci sono, vediamoci".