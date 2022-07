Luca Zaia, "come si vincono le elezioni": un pesantissimo messaggio agli alleati

31 luglio 2022 a

A suonare la carica in vista delle elezioni del 25 settembre ci pensa Luca Zaia. Il leghista e governatore del Veneto spiega la sua ricetta per vincere alla contesa elettorale. E ammette: "Potremmo anche vincere le elezioni. Ma se non lanciamo il cuore oltre l'ostacolo, rischiamo di costruire un governo che finisce un'epoca senza iniziarne una nuova".

Così il "Doge" in un'intervista al Corriere della Sera, in cui aggiunge: "Dobbiamo uscire da gabbie ideologiche che lasciamo volentieri alla sinistra. Il tema è dare risposte non di maniera. Sull'immigrazione, lo dico perché è un nostro cavallo di battaglia da sempre".

Il governatore del Veneteo, uno dei politici che gode del più alto tasso di popolarità in Italia, aggiunge: "E non possiamo lasciare alla sinistra il monopolio del pensiero sociale, non possiamo appaltare ad altri riflessioni sull'ambiente, che è un tema che coinvolge intere filiere. Senza avere paura di alcun argomento - rimarca -: arrivo a dire che noi dobbiamo avere un punto di vista anche su sessualità e 'nuove famiglie' che non sia un riflesso condizionato. Essere di centrodestra non vuol dire coccolare amarcord ideologici. Dobbiamo contrastare una narrazione che ci descrive come quelli con l'anello al naso". Ma qui c'è da vincere le elezioni e magari formare un governo". Quando gli chiedono se è fiducioso, risponde: "Per entrambe le cose che lei ha indicato, la conditio sine qua non è un programma solido, condiviso e di grande visione. Dobbiamo disegnare il Paese che vogliamo per i prossimi 15 anni", conclude Luca Zaia.