Giorgia Meloni inchioda Enrico Letta: "Giovani rinchiusi in casa, te ne accorgi ora?"

"I giovani sono stati rinchiusi in casa, li abbiamo rinchiusi in casa": le parole che Enrico Letta ha pronunciato in una recente intervista hanno fatto infuriare Giorgia Meloni, che ha sempre criticato la gestione della pandemia da parte del ministro della Salute Roberto Speranza e di tutto il governo. Il segretario del Pd, in particolare, riferendosi alla Dad, al lockdown e alla chiusura dei locali, ha detto: "I giovani rischiavano molto poco dal punto di vista della pandemia e sono stati diligenti, bravi. Noi abbiamo un credito su questo tema, i ragazzi hanno un credito su questo tema".

Immediata e piccata la replica della leader di Fratelli d'Italia: "Secondo Enrico Letta i giovani sono stati rinchiusi in casa durante la pandemia, nonostante rischiassero davvero poco. Ora te ne accorgi Letta?". Come a dire: chi c'era al governo quando sono state prese queste decisioni così incisive sulla libertà dei più giovani? A stretto giro, però, è arrivata anche la risposta del leader dem.

"Dico solo che per fortuna non eravate al governo durante la pandemia - ha detto Letta, replicando alla Meloni -. I giovani rischiavano poco ma contagiavano come gli altri. Si sono sacrificati per salvare la vita di tanti più fragili. La forza della società italiana è la solidarietà, non il salvarsi ognuno per conto proprio". Uno scambio di battute piuttosto acceso insomma. La Meloni, poi, ha criticato il segretario anche per via della proposta sulla patrimoniale: "La sinistra torna alla carica con il suo cavallo di battaglia: le tasse. A ognuno le sue priorità".