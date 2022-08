Licia Ronzulli contro Carlo Calenda: "Violento, aggressivo e machista"

03 agosto 2022 a

"Allibita". Licia Ronzulli commenta così l'accordo tra Enrico Letta e Carlo Calenda. Ammettendo di non essere affatto stupita, la coordinatrice lombarda di Forza Italia e capo della segreteria di Silvio Berlusconi lancia una chiara frecciata a Mariastella Gelmini e Mara Carfagna: "Chi ha lasciato il centrodestra si è ritrovato a fare la stampella della sinistra. Trovo incredibile che ci sia chi ha barattato i propri valori e gli interessi dei cittadini per una poltrona. Il nostro elettorato non voterà mai chi è alleato del Pd". E infatti, raggiunta da La Stampa, la Ronzulli si dice convinta che l'alleanza Pd-Azione non può che beneficiare il centrodestra. Il motivo è chiaro: "Gli elettori si sentiranno presi in giro da un'alleanza truffa e da chi, in nome della legge elettorale e solo per la propria sopravvivenza, tradisce gli elettori. Questo accordo avvantaggia il centrodestra perché è stato svelato un bluff".

Tra lei e Calenda, non è una novità, non scorre buon sangue. È recente infatti lo scontro su Twitter con il leader di Azione. "Non c'è da stupirsi - tuona -, Calenda è verbalmente violento e ha risposto con volgarità e malcelata aggressività a una considerazione politica. Attaccare le donne in politica con sessismo e machismo è, purtroppo, diventato uno sport nazionale".

In ogni caso la Ronzulli è fiduciosa. Riprendendo le parole del Cavaliere, Forza Italia punta in alto: "La forza e la tenacia di Berlusconi, già sceso in campo con la grinta di sempre, ci ha sempre abituato a grandi crescite in campagna elettorale. Siamo pronti a convincere il partito degli indecisi a sostenere il buon governo del centrodestra, perché siamo credibili e in grado di garantire stabilità e governabilità".