Salvini, attacco de "La Rappresentante di Lista": "Becero, maledizione su di te"

Tutto fa polemica, anche la canzone di un Dj può essere utile per colpire l'avversario di turno: Matteo Salvini. Questa volta a mettere nel mirino il segretario della Lega sono Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina che insieme formano il gruppo de La Rappresentante di Lista. È bastato a un dj presente al comizio di Matteo Salvini schiacciare "play" su "Ciao, ciao", il celebre brano del gruppo per scatenare la furia sul segretario del Carroccio: "Ci arriva voce che al comizio di Salvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit". Parole pesantissime che non fanno altro che accendere la campagna elettorale che si annuncia di fuoco da qui a settembre.

La risposta di Salvini non si è fatta certo attendere: "Cara Rappresentante, onestamente non ci ho fatto caso visto che ero in mezzo a tantissima bella gente. Sperando che la maledizione non abbia effetti, confesso (mea culpa) che la tua #ciaociao mi piace parecchio??", ha scritto Matteo Salvini rispondendo al gruppo direttamente alla Rappresentante di Lista. Insomma a quanto pare non si risparmia nulla in questa campagna elettorale di fuoco che di fatto va avanti senza esclusione di colpi.

E come sempre certi ambienti del mondo culturale, musicale e cinematografico che tifano per la sinistra scendono in campo per attaccare il centrodestra. Ma con scarsi risultati...