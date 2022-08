Giorgia Meloni, "altro che pesciarola": come parla inglese, Renzi spappolato

05 agosto 2022 a

Giorgia Meloni sfodera un inglese impeccabile. Come sottolinea Dagospia, la leader di Fratelli d'Italia intervistata in diretta da Fox News sguaina una lingua inglese davvero da applausi. Di fatto il paragone che fa il sito di Roberto D'Agostino è con la celebre clip di Matteo Renzi in cui l'allora capo del governo si incartava nella lingua di Sua Maestà con uno "Shishhh" e un "Mistractio". "Altro che pesciarola", si legge nel titolo proposto da Dagospia per rilanciare la vicenda.

La Meloni invece supera a pieni voti l'esame. Nel corso del suo intervento su Fox News, la Meloni ha parlato del suo programma in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. La leader di Fratelli d'Italia ha sottolineato l'importanza di avere uno tessuto produttivo con uno Stato che non sia troppo presente. Insomma a quanto pare la Meloni ha trovato ancora un modo per zittire le critiche che arrivano da sinistra. I rossi con il rosè in mano la dipingono come un "mostro" e parlano del suo partito come di una formazione politica capace di attirare il voto "degli ignoranti".

La sua intervista a Fox News è uno smacco per tutta la sinistra che rivendica una superiorità culturale che si manifesta sempre in un solo modo: l'odio per l'avversario politico.

https://video.foxbusiness.com/v/6310467957112#sp=show-clips