Controcorrente, Emanuele Fiano sconcertante: "Come Biden negli Usa", pur di difendere il Pd...

07 agosto 2022 a

Lo sentite il rumore delle unghie sugli specchi? Ecco, potremmo sintetizzare con quest'immagine il sentiment che si è percepito in studio a Controcorrente - il programma di Veronica Gentili in onda su Rete 4, la puntata è quella di sabato 6 agosto - quando Emanuele Fiano ha provato in un qualche modo a giustificare la grande accozzaglia che stanno mettendo insieme Pd ed Enrico Letta (Calenda, comunisti, Verdi, Di Maio e compagnia cantante...).

Enrico Letta nel tentativo disperato di "non perdere" le elezioni contro il centrodestra, se ne frega del programma e dispensa seggi: ad oggi Pd dovrebbe presentarsi nel 58% dei collegi uninominali, il 24% dovrebbe essere destinato a esponenti di Azione-+Europa, il 14 a Verdi e Sinistra italiana, il 4% a Impegno civico. Questo il frutto dell'accozzaglia di cui, come detto, ha parlato Fiano.

"I sistemi maggioritari spingono a tenere insieme partiti o persone che hanno avuto opinioni diverse nel corso della storia o delle legislature", premette il piddino, che in nome dell'ortodossia di partito difende a spada tratta le scelte del segretario. E già, in studio a Controcorrente, si è un poco stupiti. Dunque Fiano aggiunge: "Il Partito democratico americano tiene insieme un socialista come Bernie Sanders e un liberal democratico progressista come Joe Biden. Nel partito laburista inglese ci sono i trozkisti e i lib-lab", conclude. E lo sconcerto, a questo punto, è totale. Radicato.