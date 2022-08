Controcorrente, sondaggio Tecné: chi vincerebbe se si votasse oggi

04 agosto 2022 a

A Controcorrente un sondaggio Tecnè descrive bene lo scenario che ci attende alle urne. Di fatto il centrosinistra è terrorizzato da una possibile vittoria del centrodestra che ormai tutti gli istituti di rilevazione danno per certa. Infatti anche i numeri di Tecnè presentati nel talk show di Veronica Gentili su Rete 4 danno i partiti del campo moderato in crescita e in fuga su quelli del centrosinistra.

Ma per capire meglio quale sarà lo scenario che verrà fuori il prossimo 25 settembre, bisogna fare attenzione ai dati sulle intenzioni di voto. Se si votasse oggi Fratelli d'Italia raccoglierebbe il 24,3 per cento. Dietro il Pd che arriva al 24,1 per cento.

La Lega di Matteo Salvini è sul podio con il 13,3 per cento. Poi c'è Forza Italia con l'11 per cento. Sprofonda il Movimento Cinque Stelle che adesso crolla pure sotto il muro del 10 per cento e scende al 9,2. Stabile al 4,9 per cento Azione di Carlo Calenda. Verdi e Sinistra Italiana, l'altra sponda del centrosinistra che vuole costrtuire Letta in formato ammucchiata, è al 3,9 per cento. Italia Viva di Matteo Renzi è invece al 2,9 per cento. Italexit di Paragone poco più dietro al 2,7 per cento. Insomma la corsa verso il 25 settembre è iniziata. Ma a giudicare dai numeri il centrodestra, salvo sorprese, dovrebbe avere già la vittoria in tasca.