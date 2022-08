Controcorrente, Mughini sbrana il grillino: "Solo Dio...", Veronica Gentili stacca i microfoni

06 agosto 2022 a

Scontro durissimo tra Ettore Licheri e Giampiero Mughini a Controcorrente, il talk show di rete 4 condotto da Veronica Gentili. Licheri, grillino, parla del centrosinistra in modo duro: "Non riusciamo a capire che cosa stanno facendo. C’è uno sbilanciamento del Pd che non ha nulla per il sociale e per l’ambiente. Si sta creando una cosa sola, anche agli occhi degli italiani. Noi siamo qualcosa di diverso. Stanno creando una creatura squisitamente elettorale".

A questo punto, alzando gli occhi al cielo, è intervenuto Giampiero Mughini che interrompendolo ha affermato: "Mi dice che Carlo Calenda non ha nulla di programmatico? L’agenda Draghi non esiste? C’è un limite a tutto. Parliamo di un governo nato in una situazione di emergenza e da un pasticcio, è vero, ma dire che Draghi è stato messo lì a far figura è offensivo".

Pronta la replica di Licheri: "Si sta definendo qualcosa di indefinibile e di indefinito". Poi lo scontro si è fatto ancora più duro. Licheri ha aggiunto: "Draghi deve avere le risposte". A questo punto Mughini è esploso: "Solo Dio ha la risposta. Il mondo non funziona come un presepe, è selvaggio. L’Italia ha le sue caratteristiche. Il nord è una cosa e il sud è un’altra cosa. Nessuno può piallare questa diversità. Io sono per la correzione del reddito di cittadinanza, non per la sua cancellazione. Che cosa risolvete voi?". Pronta la risposta di Licheri: "Si prevede un autunno drammatico, così rischiamo la rivolta sociale". I toni all'improvviso sono diventati così alti da sfiorare la rissa. Ed è dovuta intervenire Veronica Gentili a sedare gli animi: "Voi fate campagna elettorale, ma qui non funziona così. Giù i microfoni".