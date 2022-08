Carlo Calenda: "Il sondaggista del Pd l'ho visto in azione", accusa pensante

10 agosto 2022 a

Carlo Calenda perde la testa. I sondaggi che danno Azione non gli piacciono e così dà il via alla teoria del complotto sulle rilevazioni dei sondaggisti. Ospite a Omnibus, Calenda mette nel mirino il sondaggista di YouTrend, Lorenzo Pregliasco: "Secondo me non sta facendo un buon lavoro, i sondaggisti seri in questo momento non rilevano perché la gente è al mare". A questo punto viene interrotto dal conduttore che precisa: "Lorenzo Pregliasco fa un ottimo lavoro e glielo posso garantire". Ma Calenda non molla la presa e afferma: "Il sondaggista di Pd e di +Europa l'ho visto in azione, quelli seri non rileva".

Parole che accendono il dibattito ancora una volta col conduttore che subito precisa: "Questa è una sua opinione, io ribadisco che Pregliasco è un professionista serio".

Ma Calenda è un fiume in piena: "Ieri ci davano al 6, poi al 15 domani neuscirà uno in cui ci danno al 20 e poi uno in cui saremo al 75 per cento. Io non credo a questi sondaggi, il vero giudizio verrà dato il prossimo 25 settembre quando gli italiani voteranno e decideranno loro quanti voti dare ad Azione". Insomma dalle parti di Calenda c'è un po' di nervosismo. Del resto dopo le capriole con Letta la paura di restare col cerino in mano e con un pugno di voti è altissima.