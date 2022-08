Sondaggio, la Lega ora corre e il centrodestra ha messo il turbo: addio Letta

14 agosto 2022 a

La Lega torna a macinare consensi. Il partito di Matteo Salvini, dopo il lancio della campagna "Credo", il claim che porterà il Carroccio alle urne, di fatto è in grande risalita nei sondaggi. A testimoniarlo è la rilevazione di YouTrend per SkyTg24 che le assegna un 14 per cento. Nella stessa rilevazione, come riporta ilCorriere, Fratelli d'Italia della Meloni nè al 24,2 per cento posizionandosi così davanti al Pd che ha il 22,3 per cento. I dem ora sono dietro di ben due punti e inizia, a sorpresa, una lieve flessione per il partito di Enrico Letta.

E Lorenzo Pregliasco sottolinea il risultato della Lega spiegando che la fase di flessione dovuta alla caduta del governo Draghi pare essere del tutto terminata: "La scorsa settimana la super media dei sondaggi assegnava il 13,4 alla Lega. Siamo all'interno di un'oscillazione troppo modesta per fare un ragionamento di lunga prospettiva. Quello che si può dire - annota Pregliasco -, è che la caduta del governo Draghi aveva determinato una flessione del 1% per il Carroccio; ora sembra che quanto accaduto non stia determinando ulteriori cali".

Il sondaggista Noto invece fa un'analisi su Forza Italia e Lega: "Per noi la Lega si sta assestando al 13%. Lo stesso vale per Forza Italia stabilmente intorno al 7-8%. L'elettorato di FI è particolare - spiega il fondatore della Noto Sondaggi -, è un elettorato fedele a Berlusconi, lo zoccolo duro degli azzurri". Infine Fabrizio Masia di Emg spiega la fuga del centrodestra: "Il vantaggio del centrodestra tocca quasi i 18 punti. È possibile che vincano il 90% dei collegi uninominali. Attenzione però a pensare di aver già vinto".