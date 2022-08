Enrico Letta, appello disperato: "Accetta la candidatura": chi supplica

16 agosto 2022 a

Enrico Letta le prova tutte per convincere il sottosegretario agli affari Ue Vincenzo Amendola ad accettare la candidatura a Napoli. Di qui il lungo colloquio che si sarebbe tenuto oggi pomeriggio a Roma. Il segretario del Pd, a quanto si apprende da fonti del partito citate da Repubblica, avrebbe rivolto un appello ad Amendola a nome di tutta la comunità dem ad accettare la candidatura in Campania nella lista per il Senato. Uno dei motivi che dovrebbero spingere il dem ad accettare è il fatto che l'Europa sarà centrale nella campagna elettorale.

Il sottosegretario, però, sarebbe orientato a rinunciare alla candidatura al terzo posto nella lista del Pd al collegio di Napoli del Senato. Davanti a lui il ministro Dario Franceschini e la parlamentare Valeria Valente. La sua , insomma, sarebbe una posizione per nulla sicura e molto in bilico. Al momento, comunque, la sua posizione non è stata ufficializzata.

A dire di no invece è stata Camilla Sgambato, componente della direzione nazionale del Pd e già responsabile nazionale Scuola del partito.: "Ho rifiutato la candidatura al secondo posto nella lista Pd, collegio proporzionale di Caserta/Benevento. Per la seconda volta, come avvenne già nel 2018, mi è stata proposta una candidatura in posizione non utile".