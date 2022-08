Sondaggio, il centrodestra non si ferma più. Il Pd in calo: tutti i numeri

17 agosto 2022 a

a

a

Le elezioni politiche sono sempre più vicine e il centrodestra, trainato da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, incrementa il proprio vantaggio sul centrosinistra. Il distacco odierno tra le due coalizioni è oggi di circa 15 punti: un dato che pesa in modo significativo sull’attribuzione dei seggi nella quota uninominale, prevista dall’attuale legge elettorale. È quanto emerge dalla fotografia scattata dal sondaggio Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.

La Morani ora vuota il sacco: "Io fuori? Vi dico cosa è successo davvero"

Se ci si recasse alle urne adesso, Fratelli d’Italia della Meloni sarebbe con il 24,3 per cento il primo partito, un punto e mezzo in più rispetto al Partito Democratico, che è attestato al 22,8 per cento. Al terzo posto, al 15,2 per cento si trova la Lega di Matteo Salvini; al 10,6 per cento il Movimento 5 Stelle capitanato da Giuseppe Conte. A seguire troviamo Azione di Carlo Calenda che è dato al 5,3 per cento e l’Alleanza Verdi Sinistra al 4,1 per cento.

"Nessun appello in caso di assoluzione": la bomba di Berlusconi, cosa vuole cambiare (subito)

Rispetto a 15 giorni fa sono cresciuti Fratelli d'Italia, (più 0,3 per cento), Movimento 5 stelle, Lega e Verdi Sinistra (più 1 per cento). In leggero calo il Partito democratico che perde quasi mezzo punto, lo 0,4 per cento.