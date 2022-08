Sondaggio Youtrend, boom centrodestra: maggioranza assoluta in Parlamento

20 agosto 2022 a

a

a

Sondaggi e simulazioni incoronano ancora una volta il centrodestra: l'ultima è quella di YouTrend, secondo cui la coalizione formata da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi farà letteralmente il botto alle elezioni del 25 settembre. La rilevazione, condotta per Affariitaliani.it, mostra che il centrodestra otterrà la maggioranza assoluta in entrambi i rami del Parlamento.

"Vi dico perché non mi candido". Lo sfogo durissimo, terremoto nel centrodestra

Meloni, Salvini e il Cav, in particolare, riusciranno a conquistare una maggioranza più netta al Senato che alla Camera. La rilevazione in questione è stata fatta ieri, venerdì 19 agosto, sulla base della Supermedia dei sondaggi politici. Risultati non entusiasmanti per il centrosinistra, che continua a essere lontanissimo. Mentre si registra che il Movimento 5 Stelle al momento è davanti al Terzo Polo Calenda-Renzi.

Moody's piomba sul voto: la frase-bomba, il sospetto inquietante

Stando alla rilevazione, il centrodestra potrebbe ottenere 235-255 seggi totali alla Camera e 120-135 seggi totali a Palazzo Madama. La coalizione capitanata da Letta, invece, potrebbe conquistarne 92-112 a Montecitorio e 40-55 al Senato. Il M5s si fermerebbe 22-32 seggi alla Camera e 10-20 seggi al Senato. Seggi che si abbassano a 10-20 e 2-10 per il Terzo Polo. Il successo del centrodestra è certificato anche dalla rilevazione di Noto Sondaggi del 17 agosto: per quanto riguarda i collegi uninominali, la coalizione è data "come vincitrice nell’80-90 per cento dei casi. Con la possibilità, per via dei meccanismi del Rosatellum, di conquistare tra il 60 e il 64 per cento dei parlamentari".