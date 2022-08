Forza Italia, il big azzurro indiscreto: "Liste? Sono preoccupato, il Cav..."

20 agosto 2022 a

Grande fermento dentro Forza Italia per le liste da presentare in vista del voto del prossimo 25 settebre. Come riporta la Stampa le acque sarebbero parecchio agitate e di fatto tra gli azzurri sarebbe scattata la corsa in lista. Tra i nomi sicuri ci sono quelli della Fascina, della Casellati, della Bernini ma anche della Ronzulli e della Vezzali. Lotito, il patron della Lazio spera in un seggio a Roma oppure a Salerno.

Ma di fatto il lavoro potrebbe essere chiuso lunedì. Oggi diversi azzurri parteciperanno al funerale di Niccolò Ghedini, recentemente scomparso a soli 62 anni. Dunque tutto rinviato e secondo quanto riporta la Stampa ci sarebbe preoccupazione proprio tra le fila azzurre: "Siamo ancora in alto mare, prima di domenica non ci diranno nulla, se non addirittura lunedì mattina", avrebbero detto alcuni esponenti di Forza Italia intercettati in un ristorante romano.

Ma un deputato che ha chiesto di restare nell'anonimato, alla Stampa rivela: "Io sono molto preoccupato, ma tutti in Forza Italia lo siamo. Berlusconi è chiuso nel suo fortino in Sardegna e non sappiamo neanche chi c'è con lui a definire le liste". Insomma il taglio dei seggi avrà un peso anche nella scelta dei nomi e di fatto per dare un posto in lista a tutti i big del partito, Berlusconi dovrà scontentare inevitabilmente qualcuno. Lunedì la parola fine sul gran valzer dei nomi.