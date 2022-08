Veronica Gentili gelata: "Ma Draghi può tornare?", come la stronca Mastella

21 agosto 2022 a

a

a

L'avventura di Mario Draghi a Palazzo Chigi è di fatto tornata a luglio, o c'è la possibilità che in qualche modo possa tornare a rivestire il ruolo di presidente del Consiglio? Clemente Mastella, in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, ha un'idea precisa.

"Io sono uno della vecchia scuola democristiana. La Dc aveva un interlocutore privilegiato, lo fece anche ministro del Tesoro, che era Carli, il governatore della Banca d'Italia. Ma la politica è la politica, Cincinnato può restare in campo 6 mesi, non oltre i 6 mesi. Draghi ha tutti quanti i valori possibili e immaginabili, le credenziali in Europa e nel mondo intero, ma la politica e il ruolo della politica e del governo delle cose esistono in una comunità nazionale a confronto anche con quella internazionale". Come dire: bravo, grazie ma basta.

Mastella, leader dell'Udeur, riserva anche un commento puntuto a Gianni Cuperlo del Pd, ospite come lui della Gentili. "Come fate a dire che è stato ammazzato Draghi? Tra quelli che hanno ammazzato Draghi c'è anche un vostro alleato: Fratoianni ha sempre votato contro il governo Draghi, ha votato 55 volte contro. E ora voi lo tenete come vostro interlocutore privilegiato, perché non ce ne sono altri. Mi pare un non sense politico".