Gaetano Quagliariello, Civati: "Dico una cosa che lo fa svenire"

23 agosto 2022 a

a

a

Pippo Civati si lascia andare. E lo fa a La Corsa al voto, il talk show di La7 che approfondisce i temi della campagna elettorale. Ospite in studio, Civati (recentemente tornato in pista con una candidatura alle politiche) di fatto ha avuto uno scontro verbale con Gaetano Quagliariello. Civati ha infatti parlato del suo programma basato su antica tradizione della sinistra, quella di aumentare le tasse.

Il Pd è esploso: scoppia la sommossa, per Letta scenario impensabile

"Sono per un Fisco più progressivo, per la successione, sono anche però per il salario minimo che si può realizzare con pochissime risorse e secondo me il reddito di cittadinanza può essere sistemato ma ne condivido il principio di fondo". Fin qui il programma di Civati, nulla di nuovo sotto il sole, la solita solfa rossa. Poi però lo stesso Civati aggiunge: "Ora dirò una cosa che farà svenire Quagliariello, sono anche per la legalizzazione della cannabis".

Pd ecologista a chiacchiere: ecco la verità su Franceschini, cosa ha fatto

Quagliariello in collegamento ha fatto un gesto con la mano per sottolineare il programma folle di Civati. Insomma Pippo è tornato e ha le sue idee chiare: quelle di un vecchio kompagno che di fatto, nostalgico del passato, le ripropone pur di ottenere una poltrona in Parlamento.