In Onda, Telese punzecchia la grillina: "Colpa di Draghi? Perché non lo dice?"

La crisi energetica è al centro del dibattito a In Onda, la trasmissione condotta da Marianna Aprile e Luca Telese su La7. Tra gli ospiti anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Mariolina Castellone. Quest'ultima ci ha tenuto a sottolineare che i grillini sarebbero stati i primi a occuparsi del problema: "Lo scorso autunno siamo stati noi i primi a parlare dell'imminente crisi energetica". "Ma se Draghi vi facesse una proposta, voi gli dareste il mandato...?", le ha chiesto allora il conduttore. E lei: "Certo".

La Castellone, in particolare, ha fatto riferimento al fatto che un governo in carica "per il disbrigo degli affari correnti", il governo Draghi, può occuparsi della situazione proprio per via dell'urgenza del tema. Cosa che - ha spiegato la senatrice - avrebbe fatto anche Giuseppe Conte nel corso della pandemia. "Sta dicendo che è colpa di Draghi, perché non lo dice?", l'ha punzecchiata Telese. La Castellone però ha continuato: "Noi le soluzioni le avevamo proposte, come quella di tassare chi su queste speculazioni sta guadagnando, come i colossi energetici".

"O facciamo le cose bene oppure parliamo di soluzioni estemporanee che non risolvono il problema", ha continuato poi la Castellone. A chi le ha fatto notare che il M5s ha contribuito a far cadere il governo, lei ha risposto: "Un governo è caduto anche nel pieno di un'emergenza pandemica, noi abbiamo agito così perché non sono state date risposte al Paese. Poi il governo che è caduto aveva anche la maggioranza, non continuiamo a fare una narrazione non reale".