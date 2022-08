In Onda, Telese e Aprile massacrati: ecco chi li travolge

30 agosto 2022 a

Luca Telese e Marianna Aprile devono fare i conti con un nuovo concorrente che affolla la fascia oraria dei talk show pre-serali. Si tratta de Il Cavallo e la torre, la nuova striscia quotidiana di Damilano su Rai Tre. Il debutto ha raccolot un buon 7,7 per cento di share che va a giocare direttamente contro In Onda su La7 che va sulla stessa fascia oraria. E questo potrebbe essere un campanello d'allarme importante per La7 che di fatto punta quasi tutto proprio su talk show.

Damilano ha comunque un traino importante, la fiction di "Un posto al Sole". Il pubblico appassionato delle vicende di palazzo Palladini si sintonizza su Rai Tre magari qualche minuto prima della puntata e così magari si ferma a guardare e ad ascoltare anche Damilano.

Prima di lui c'è Augias e per dare un impatto più pesante allo share è stata scelta una partenza a schiaffo, ovvero senza interruzione pubblicitaria. Una mossa che permette a Damilano di sfruttare a pieno il traino di ingresso e anche quello di uscita. E a farne le spese sono Telese e la Aprile che inchiodano al 5,7 per cento.