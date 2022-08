Matteo Salvini, il Pd lo infanga sulla Fornero: ecco la verità sulle pensioni

31 agosto 2022 a

a

a

L'ultima balla della sinistra è davvero da ridere. Secondo il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, uomo forte del Pd, il ritorno a pieno della legge Fornero dal prossimo 1 gennaio, sarebbe "colpa di Matteo Salvini". Mai esponenti di sinistra si erano spinti così in avanti nel repertorio delle balle. E così adesso Andrea Orlando, evidentemente disperato per i risultati nei sondaggi per la coalizione di centrosinistra la spara più grossa di tutti.

Frase choc della Fornero: "Questi anziani...". La risposta durissima di Salvini: "Ma vergognati"

Leggete per credere: "Salvini dice che serve una norma contro le delocalizzazioni. Allora perché la Lega mi ha frenato quando volevo mettere vincoli più stringenti alle multinazionali che scappano dall’Italia da un giorno all’altro? E così pure sull’abuso degli stage gratuiti: ho provato a contrastarli, ma mi sono trovato contro le Regioni di Centrodestra. Ma il paradosso più clamoroso- sottolinea il ministro dem- è sulle pensioni: stavamo per riformare il sistema nella legge di bilancio e ora la Lega ci riporterà a gennaio dritti alla legge Fornero, visto che la lotteria delle Quote non l’ha mai abolita. Un capolavoro. Noi vogliamo ripartire dagli obiettivi su cui ci si stava confrontando: Opzione donna, Ape sociale e lavori gravosi strutturali, pensioni di garanzia per nuove generazioni, flessibilità in uscita mantenendo l’impianto contributivo".

Pensioni, per salvarle serve un Pil in crescita: la verità sugli assegni

Orlando dimentica però due cose: la prima è che solo la Lega di Salvini ha interrotto il girone dantesco della Fornero con Quota 100 e sempre solo la Lega ha dato il via a nuove riforme per l'uscita anticipata che stanno permettendo a migliaia di italiani di uscire in anticipo dal mondo del lavoro. Infine va ricordato che la Lega chiede da tempo l'introduzione di Quota 41. Quindi a conti fatti gli unici responsabili del ritorno della Fornero sono da cercare a sinistra.