Sondaggio Demopolis, "quasi pari": scatta l'allarme, chi rischia davvero

La vera novità dell'ultimo sondaggio di Demopolis è che il Terzo Polo, costituito da Azione di Carlo Calenda e Italia viva di Matteo Renzi ha quasi raggiunto Forza Italia. A tre settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre, Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 24,5 per cento di consensi, poco più di due punti di vantaggio sul Pd, posizionato al 22,4 per cento. La Lega di Matteo Salvini avrebbe il 13,6 per cento, il Movimento 5 Stelle di Conte il 12,3. Nella fotografia scattata dal Barometro Politico Demopolis sono quasi appaiate Forza Italia al 7,2 per cento e la lista Calenda al 7.

Sinistra-Verdi si attestano al 3,5 per cento, Italexit di Gianluigi Paragone è al 3 per cento. Mentre iniziano i giorni decisivi della campagna elettorale, avrebbero per il momento tra il 3 per cento e l'1,5 per cento +Europa, Impegno Civico, Noi Moderati e Unione Popolare.

"Nell'attuale scenario - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - la coalizione di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati), trainata da Giorgia Meloni, sfiorerebbe il 47 per cento dei consensi, con un vantaggio di quasi 18 punti sul centrosinistra (Pd, Si-Verdi, Impegno Civico e +Europa) che avrebbe poco più del 29 per cento".

Il sondaggista sottolinea che "in lieve crescita appaiono il M5S e la lista Azione-Italia Viva. Quando mancano ormai solo tre settimane di campagna elettorale oltre un quinto di italiani si dichiara ancora indeciso, mentre l'affluenza alle urne risulta in calo di 6 punti rispetto al 2018, attestandosi al 67 per cento".