Giorgia Meloni, quello che nessuno ha visto: cosa è successo al comizio

Momenti di tensione durante il comizio di Giorgia Meloni a Cagliari. Dopo l'irruzione di un contestatore sul palco che vi abbiamo già raccontato ieri, di fatto, nel corso dell'intervento della leader di Fratelli d'Italia sono andati in scena alcuni scontri tra un gruppo di manifestanti e la polizia. I contestatori, posizionati sul lato più lontano del palco hanno cercato di interrompere il comizio della Meloni.

Si tratta di alcuni indipendentisti sardi che hanno urlato: "Fuori l'Italia dalla Sardegna siamo tutti anti-fascisti". Insomma ancora una volta è stata usata la retorica tanta cara alla sinistra per attaccare la leader di Fratelli d'Italia. I manifestanti hanno poi ingaggiato degli scontri con la polizia. Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, la giornata si è conclusa con quattro persone portate in questura per resistenza a pubblico ufficiale e turbativa del comizio elettorale.

Insomma a quanto pare i comizi della Meloni per qualcuno, soprattutto a sinistra, sono indigesti. Un bell'esempio di democrazia. Quella stessa democrazia che il Pd afferma possa essere in pericolo in caso di vittoria del centrodestra. Ma ad ora non si registrano episodi di scontri o di irruzioni sul palco per i comizi di Letta o del centrosinistra.