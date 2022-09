Guido Crosetto: "C'è chi demonizza l'avversario e chi...", elogio della Meloni

03 settembre 2022 a

"C’è chi demonizza l’avversario e chi sa rispettarlo. Chapeau!": Guido Crosetto commenta così il momento in cui un contestatore è salito sul palco per parlare con Giorgia Meloni a Cagliari. Si è trattato di un fuoriprogramma durante un comizio elettorale, che però la leader di Fratelli d'Italia è sembrata in grado di gestire senza problemi. A salire sul palco è stato un giovane con la bandiera arcobaleno che ha chiesto alla leader politica di garantire i diritti delle persone Lgbt+.

Alle parole del contestatore la Meloni ha risposto: "Rispetto il coraggio delle persone che rivendicano quello in cui credono. La democrazia è bella per questo, ognuno può dire quello che vuole. Io la penso diversamente, e consentiteci di avere gli stessi diritti del resto del genere umano".

Al tweet di Crosetto ha risposto Ivan Scalfarotto di Italia Viva, che ha scritto: "Guido, perdonami. Ma chi chiede di essere considerato uguale davanti alla legge e di ottenere la stessa cittadinanza piena che avrebbe in qualsiasi altro Paese d’Europa non è “l’avversario”. È un cittadino che pone una legittima questione a chi si candida a governare". Parole a cui l'imprenditore ha subito replicato: "Parlavo di politica, partendo dall’episodio. Serve rispetto per tutti e tutte le idee. Ma serve soprattutto essere predisposti ad ascoltare senza pregiudizi".