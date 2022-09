Silvio Berlusconi rivela: "Ecco perché Putin ha invaso l'Ucraina"

03 settembre 2022 a

Silvio Berlusconi torna a parlare della guerra tra Ucraina e Russia. L'ex premier intervenendo con un audio al Mattino di Padova, ha voluto analizzare la situazione attuale del conflitto tra Mosca e Kiev.

Berlusconi spiega quali sono stati i motivi che hanno fatto scoppiare la guerra: "Parlando della Russia volevamo dire il nostro dispiacere per quello che è avvenuto in Ucraina. E' stata una decisione sbagliata, io so che Putin è stato forzato dal suo paese, dalla sua gente, dai suoi uomini, dal partito comunista a intervenire per difendere le repubbliche del Donbass dall’Ucraina, ma adesso si trova ad avere dimostrato che le sue truppe non sono davvero l’armata invincibile". Il leader azzurro, dopo aver affrontato i temi elettorali, a partire dal Veneto e dall'autonomia si concede una riflessione sul conflitto in Ucraina.

E nota come "ci sono delle sanzioni che hanno aumentato la povertà del suo popolo. Sono andate via dalla Russia tutte le imprese occidentali, si sono creati migliaia e migliaia di disoccupati". "L'invasione secondo loro doveva avere una durata di solo due settimane, arrivare a deporre il governo Zelensky e tornare indietro", aggiunge ancora il leader azzurro, con riferimento a Mosca.