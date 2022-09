Guido Crosetto, la missione segreta: cosa può accadere dopo il 25 settembre

04 settembre 2022 a

a

a

Guido Crosetto “sta curando i rapporti con il mondo della finanza e ha preparato il terreno per un incontro nella City dopo il 25 settembre”. È l’indiscrezione lanciata dalla Stampa, secondo cui Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia si stanno già attrezzando per governare l’Italia. La fiducia è molto alta in vista delle elezioni del 25 settembre: l’impressione è che la Meloni possa prendere una percentuale di voti addirittura più alta di quella che le attribuiscono i sondaggi.

"Effetti devastanti": il terrore di Crosetto, cosa sta per accadere in Italia

E quindi a fari spenti si inizia a lavorare per il post-elezioni, in particolare sul fronte delle nomine. La Stampa fa sapere che Adolfo Urso, fedelissimo della Meloni, “ha in programma un viaggio a Washington. In agenda ha incontri con membri repubblicani del Congresso, fondazioni politiche, rappresentanti dell’amministrazione. Il 19 agosto, mentre Roma consumava gli ultimi pomeriggi pigri del Ferragosto, Urso ha ricevuto a Roma sei senatori americani membri di commissioni decisive del Congresso: Difesa, Energia, Intelligence”.

"C'è chi demonizza l'avversario e chi...": Crosetto svela cosa ha fatto la Meloni

Per quanto concerne invece la squadra dei ministri, sempre secondo la Stampa, la Meloni avrebbe già fatto sapere al Quirinale di essere pronta alla “massima collaborazione” istituzionale su Interni, Esteri, Difesa e Tesoro. Inoltre potrebbe essere riconfermato in un probabile governo Meloni il ministro Roberto Cingolani.