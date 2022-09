In Onda, Pregliasco: "FdI e Lega? Possibile siano maggioranza da soli"

05 settembre 2022 a

a

a

"Dai nostri dati è plausibile che Fratelli d'Italia e Lega da soli diventino maggioranza, senza bisogno di Forza Italia": Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, sgancia la bomba in collegamento con Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7. L'esperto lo ha detto portando come prova i dati più recenti. Poi ha ribadito: "Occhio a un dato interessante: nelle nostre proiezioni inizia a essere più che possibile una maggioranza assoluta in Parlamento di FdI e Lega, senza FI".

"Ecco la sua faccia", poi l'inno fascista: Formigli, porcheria contro Meloni | Guarda

Pregliasco, comunque, ha spiegato che dal 10 settembre in poi - quando i sondaggi non potranno essere più pubblicati - potrebbero esserci dei colpi di scena: "Nelle due settimane di blackout dei sondaggi non è escluso però che possano succedere delle cose. Nelle campagne precedenti sono quasi sempre successe".

Meloni ora è nell'iperspazio: l'ultimo (pazzesco) sondaggio, dove vola FdI

L'esperto, infine, ha parlato anche del "campo mancato", quello del centrosinistra, e ha spiegato che se non ci fossero state le rotture tra il Pd di Enrico Letta, il Movimento 5 Stelle di Conte e Azione di Calenda, con i numeri di oggi la coalizione sarebbe al 47 per cento. "Forse il Pd se la sarebbe giocata - ha detto il sondaggista -. Sta di fatto che al momento il centrosinistra 'ristretto' al Sud se la gioca in 5-6 collegi su una cinquantina alla Camera". Una previsione piuttosto catastrofica.