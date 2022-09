Corrado Formigli, fango contro Meloni: "Ecco la sua faccia", poi l'inno fascista

05 settembre 2022 a

Corrado Formigli torna con il suo programma PiazzaPulita su La7, giovedì 8 settembre, e lo fa con una puntata evidentemente costruita per attaccare Giorgia Meloni. Parte infatti da una domanda: "Quale sarà la vera faccia della Meloni?". E nel video-promo della trasmissione inserisce musichette fasciste: "Non penso affatto che se la destra vince ci troviamo con il fascismo e i balilla, ma non possiamo ignorare che dentro quello che sarà il primo partito di governo ci sono nostalgici del fascismo, post-fascisti e personaggi dichiaratamente fascisti". Insomma, a pochi giorni dal suo ritorno in tv il conduttore ha già preparato la demolizione della leader di Fratelli d'Italia e del centrodestra, come Formigli stesso ha ammesso intervenendo al festival della tv di Dogliani.

E ancora: "Secondo tutti i sondaggi, sembra proprio che questa volta toccherà alla destra governare. E quindi la destra sarà molto sotto la nostra lente di ingrandimento", ha affermato, come riporta il sito de Il Giornale, il giornalista che da sempre in realtà, è attento proprio a quella parte politica. Presente l'inchiesta su Fratelli d'Italia e Lega proposta, guarda caso, a pochi giorni dalle elezioni amministrative? Ecco, proprio allora Guido Crosetto, in polemica con Corrado Formigli, aveva abbandonato gli studi di La7 lamentando "un plotone d'esecuzione nei confronti di Giorgia Meloni e del centrodestra".

Ma il lupo non perde il vizio e adesso che le elezioni politiche si avvicinano, Corrado Formigli promette di dare battaglia al centrodestra.