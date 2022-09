CartaBianca, Elisabetta Gardini inchioda Bonaccini: "Penso che lei..."

07 settembre 2022 a

CartaBianca nella puntata di martedì 6 settembre ospita Stefano Bonaccini ed Elisabetta Gardini. I due, nonostante lui appartenga al Partito democratico e lei a Fratelli d'Italia, hanno parecchio in comune. Non a caso la Gardini esordisce così nello studio di Rai 3: "Bonaccini, a lei non piace la legge elettorale fatta dal suo partito, la pensa come noi sulle concessioni balneari, sul reddito di cittadinanza e sulle trivelle. Perché non ci vota? Penso che abbia più cose in comune con noi".

Poco prima, a Bianca Berlinguer, il governatore dell'Emilia Romagna ha profetizzato: "O si mette un tetto al prezzo del gas oppure sarà una tragedia per tutti. Bisogna chiedere all’Unione Europea di diventare acquirente unico, come aveva fatto con i vaccini. In Italia per le imprese che rischiano di fermarsi".

Non di diverso parere l'esponente del partito di Giorgia Meloni: "Noi dobbiamo lasciare più soldi nelle tasche degli italiani. Noi abbiamo tutta una serie di riforme per farlo, partendo dal cuneo fiscale". Non solo, perché Bonaccini si è dissociato anche dai dem in quella che è da giorni un puro attacco propagandistico: "Per me Meloni non è fascista ma è poco affidabile sul piano del governo. Chi non vuole che questa destra vada a vincere deve votare il Pd. La destra potrebbe avere i numeri per cambiare la Costituzione senza passare da una consultazione popolare".