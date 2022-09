Silvio Berlusconi, "quale altro leader può farlo?": il video con cui zittisce tutti

07 settembre 2022 a

a

a

"Quale altro leader può ripubblicare un suo discorso 13 anni dopo e poterlo sottoscrivere ancora oggi?": Silvio Berlusconi mostra la sua coerenza attraverso un video risalente al 2009 e scrive: "Qui, ho inaugurato il rigassificatore di Rovigo, il più grosso tuttora in funzione, denunciando quanto, purtroppo, sta accadendo oggi". Il leader di Forza Italia, insomma, dice la sua sulla questione energetica, che è ormai al centro della campagna elettorale.

FdI sempre più su, altro crollo-Pd: distacco siderale, il sondaggio dei sondaggi

L'Europa, Italia compresa, sta facendo i conti con una grave crisi energetica dovuta, tra le altre cose, ai continui "dispetti" di Mosca, che ha chiuso nuovamente il gasdotto North Stream 1, quello da cui arrivano le forniture russe in Europa. La conseguenza di tutto questo è un aumento incontrollato dei prezzi, con ricadute drammatiche sulle bollette di famiglie e imprese. E così mentre a sinistra per il momento si parla solo di rigassificatori, Silvio Berlusconi, invece, dimostra che da parte sua ci sono i fatti: al posto della pillola quotidiana di programma elettorale, oggi il Cav ha condiviso uno spezzone del discorso di inaugurazione del rigassificatore di Rovigo nel 2009. Un discorso molto attuale, considerato quello che sta succedendo.

"Siamo tributari di quasi il 100% dell'energia che consumiamo verso i Paesi esteri. Non solo, ma abbiamo anche rischi che potrebbero portarci a dei blackout perché non abbiamo sufficientemente diversificato le fonti di acquisto di questa energia - questo diceva Silvio Berlusconi a Rovigo -. Il risultato è che noi paghiamo attorno al 35% di più di quello che le altre imprese e le altre famiglie europee pagano l'energia che consumano". All'epoca il Cav fece l'esempio della Francia, che già nel 2009 aveva l'85% della propria energia prodotta dal nucleare. "Noi, il Paese di Enrico Fermi, siamo a zero", sottolineava Berlusconi.