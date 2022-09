Arun Chaudhary : chi è l'americano che aiuta il Pd, Meloni nel mirino

07 settembre 2022 a

"L'incredibile ritorno dell'estrema destra ci impone di cambiare il modo in cui facciamo campagna elettorale": questo è l'obiettivo di Social Changes, organizzazione americana guidata dal filmmaker Arun Chaudhary. Si tratta di un ente vicino ai candidati di sinistra non solo in America, ma ovunque, persino in Italia. Il direttore creativo, Chaudhary, è stato il primo videografo ufficiale della Casa Bianca, ai tempi dell'amministrazione Obama. Nel 2016 - come spiega il Giorno - ha lavorato anche per Bernie Sanders.

La piattaforma di Social Changes mostra quali siano i principali obiettivi dell'organizzazione, "tassare i ricchi" e lanciare "il prossimo movimento per la pace globale". "Social Changes è una società di comunicazione politica con clienti in moltissimi Paesi dove si cerca di produrre un cambiamento in senso progressista, di ridurre le disuguaglianze e di assicurarsi che l'accesso a una vita dignitosa sia disponibile per tutti - ha spiegato Chaudhary al Giorno -. Si tratta di un aspetto cruciale per l'Europa, non solo in Italia, ma anche in Svezia, dove le elezioni si terranno prima e che saranno importanti per individuare le tendenze".

"Per quanto riguarda i candidati alle prossime elezioni al momento non stiamo sostenendo nessuno", ha precisato il filmmaker. Che già si trova a Roma ed è pronto a incontrare alcuni democratici in lista. Qualcuno, però, ha deciso di non utilizzare i servizi offerti dagli americani. Tra questi per esempio Andrea Romano. Nelle regionali del 2020 in Emilia-Romagna Social Changes ha sostenuto la campagna elettorale di Elly Schlein, che poi ha ottenuto un buon numero di preferenze accanto a Stefano Bonaccini, di cui è diventata vicepresidente in Regione.