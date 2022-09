Matteo Salvini smaschera Letta: "Perché hai paura? Non scappare"

08 settembre 2022 a

"Letta, di cosa hai paura? Perché scappi dal confronto che chiedo da giorni?": Matteo Salvini si rivolge direttamente al leader del Partito democratico in un video pubblicato su Twitter. "Confrontare idee diverse, come ad esempio la flat tax della Lega con la tua patrimoniale, la nostra proposta di quota 41 con la legge Fornero, la difesa dei confini con i porti spalancati del Pd, sarebbe molto utile per i tantissimi italiani ancora indecisi".

Di qui l'invito del segretario del Carroccio: "Vediamoci, parliamone: è DEMOCRAZIA". Salvini ha spiegato che il confronto potrebbe avvenire ovunque, in tv o alla radio. Pare però che Letta si rifiuti e a tal proposito il leader leghista dice: "Peccato, perché offrire a voi un confronto di idee diverse su tasse, lavoro, pensioni, scuola, ambiente, Europa, libertà e futuro sarebbe utile".

"Enrico, non scappare, vediamoci, scegli tu l'ora, il canale televisivo, la radio, dove vuoi. Io ci sono, perché gli italiani hanno diritto di capire, confrontare e ragionare prima di votare - ha proseguito Salvini nel video - . Non scappare, io sono convinto della bontà delle idee della Lega, come il taglio delle tasse, lo stop alla legge Fornero, l'abolizione del numero chiuso per fare medicina, il controllo di chi entra e di chi esce dal nostro Paese, avanti gli immigrati per bene, a casa clandestini, spacciatori e delinquenti".