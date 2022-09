Giorgia Meloni risponde a Letta e lo asfalta in un minuto: "Dormi tranquillo"

10 settembre 2022 a

a

a

Enrico Letta è andato in tv a Piazzapulita da Corrado Formigli per dire una cosa ovvia: "Non governeremo mai con Giorgia Meloni. Non ci saranno larghe intese, queste sono minch...". Il centrodestra ha sempre chiarito che andrà al governo compatto e unito e di fatto, viste le ultime rilevazioni, potrebbe avere la maggioranza assoluta. Ma Letta pur di smuovere la acque ormai impantanate del suo Pd va anche a fare i proclama in tv magari cercando di rosicchiare qualche voto al Terzo Polo di Calenda.

Crosetto, altra clamorosa lezione a Conte: "Cos'è il reddito di cittadinanza". Tutti muti | Guarda

Ma la risposta di Giorgia Meloni non si è fatta certo attendere ed è arrivata con un video su Facebook: "Enrico, tu e il tuo partito per stare al governo vi siete alleati nell'ordine: con i 5 stelle, Forza Italia, Lega, Fratoianni, Bonino, Tabacci, Cambiamo, Idea, Noi con l'Italia, SVP (Partito Popolare Sudtirolese n.d.r) e il partito di Di Maio.

"Cosa le dirà quando la vede?": la vergognosa domanda di Floris alla Meloni

La ragione per la quale non governerete con Fratelli d'Italia è che siamo noi che non vogliamo" tuona Meloni. E il testo del post è una frase secca, che ricorda un po quello "stai sereno" che non ha mai portato bene al leader del Pd: "Enrico dormi tranquillo" scrive accompagnando la clip. Insomma Letta travolto e messo a tacere in meno di un minuto.