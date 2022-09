Giorgia Meloni, il Pd insulta centrodestra: "Devono sputare il sangue"

12 settembre 2022 a

La sinistra sempre poco coerente. Dopo aver accusato Fratelli d'Italia di vantare nostalgie del fascismo, ecco che incappa in un vero e proprio scivolone non passato inosservato a Giorgia Meloni. "Mi sono molto innervosita oggi - esordisce la leader di FdI -, io non sto leggendo niente, non guardo i talk, vado avanti per la mia strada, continuo a parlare con i cittadini, non mi interessano i detrattori ma c'è un limite a tutto. Quel limite va denunciato. Pochi minuti fa mi imbatto in un video di una manifestazione del Pd alla quale c'era Letta plaudente con il governatore pugliese Emiliano". Quest'ultimo, prosegue la Meloni, "dice parlando di noi 'la Puglia sarà la Stalingrado d'Italia, qui non passeranno, devono sputare sangue".

Una frase che non la lascia indifferente: "Voglio sapere da Letta se questi si possono definire toni degni di una campagna elettorale in una democrazia". E ancora, dal palco del comizio in piazza del Duomo, a Milano:"Mi sono stufata dell'irresponsabilità che sto vedendo in questa classe politica. Se io smetto di far politica non hanno programmi per i prossimi 5 anni. Le fake news che sto leggendo non si contano".

Il governatore della Regione Puglia aveva infatti affermato che "la Puglia è la Stalingrado d’Italia, qualunque cosa accada da qui non passeranno, gli faremo sputare sangue". Il tutto, in chiusura del suo discorso elettorale sul palco del Partito democratico, di fronte all'indifferenza di Enrico Letta. Il segretario dem si è limitato ad ascoltarlo seduto sulla poltrona. Poi, una volta in piedi, gli è andato incontro abbracciandolo.