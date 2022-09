Bollette, Matteo Salvini all'attacco: "Meloni tentenna, non la capisco"

12 settembre 2022 a

a

a

"La preoccupazione degli italiani in questo momento sono le bollette": Matteo Salvini torna sull'argomento più caldo del momento. E riferendosi all'alleata dice: "Si devono mettere sul tavolo 30 miliardi di euro per aiutare gli italiani a pagare le bollette. Subito. Chi dice no a un intervento non conosce il proprio paese. Con Giorgia vinceremo le elezioni ma non capisco perché su questo Meloni tentenni".

"Berlusconi e Salvini... ?": Enrico Letta, il disastro del piddino di fronte alla Meloni

"Servono i soldi oggi, subito - ha continuato il leader della Lega, intervenendo all'iniziativa "Credo nella scuola" a Firenze -. Come si fa a non capire? Occorre mettere ora 30 miliardi a debito, come abbiamo fatto con il Covid, in attesa che l'Europa intervenga nei prossimi mesi". Per il segretario del Carroccio, insomma, non ci sarebbe tempo da perdere. Le sue parole arrivano dopo quelle pronunciate da Meloni durante il confronto con Letta su Corriere Tv. Durante il dibattito col segretario dem, la presidente di FdI ha detto che per le misure servono 4-5 miliardi, anche senza scostamento di bilancio.

"Fa cag***, una mer***": blitz rosso contro la Meloni? I compagni insultano Letta | Video

Il leader della Lega, poi, intervenuto a Telelombardia ha detto la sua anche sul tema del fisco, con particolare riferimento alla flat tax: "Cancellare la legge Fornero si può fare subito, bloccare le cartelle dell’Agenzia delle Entrate si può fare subito e estendere questa tassa semplice, ridotta al 15% ad alcuni lavoratori dipendenti e pensionati, quelli che guadagnano di meno, già dal 2023 si può fare".