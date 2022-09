Mezz'ora in più, sfregio dell'Annunziata a Renzi: "Calenda e...", come lo chiama in tv

12 settembre 2022 a

Grande svista per Lucia Annunziata. Nell'annunciare gli ospiti della prossima puntata di Mezz'ora in più, la conduttrice di Rai 3 ha dimenticato il nome di Matteo Renzi. Eppure, quello che ad alcuni è sembrato un banale lapsus, per molti è stato uno "sfregio" al leader di Italia Viva. A farlo credere l'espressione alquanto singolare con cui ha presentato l'ex premier.

"La prossima domenica avremo l'ultima puntata degli speciali elettorali. Dovrebbero venire il Pd, Forza Italia e poi c'è la terza lista, che è la lista del centro, di Calenda e... coso", ha annunciato senza neppure nominarlo. Il riferimento sembra essere proprio a Renzi, visto che Calenda è alleato con Azione nelle prossime elezioni del 25 settembre. Le polemiche comunque non sono mancate.

Tante le critiche arrivate sui social, dove la svista non è passata inosservata: "Il problema è che essendo seduta su una sedia pubblica da anni ormai l'Annunziata pensa di poter dire quello che le pare e quindi anche di chiamare 'coso' Renzi senza tanti scrupoli né imbarazzi", ha commentato un'utente mentre un altro le fa eco: "Non sarebbe più semplice e signorile chiedere scusa a Renzi per averlo chiamato 'coso' piuttosto che ricevere tante critiche?". Già la scorsa puntata la conduttrice aveva scatenato l'indignazione di Matteo Salvini, perché l'intervista era gran parte riservata ai presunti legami con la Russia e non ai temi cruciali per il Paese.