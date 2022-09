L'Aria che Tira, Serracchiani rivela: "Cosa ho in comune con Gasparri"

14 settembre 2022 a

Non vanno d'accordo praticamente su nulla, ma c'è una cosa che accomuna Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Debora Serracchini (Pd). Lo ha rivelato la stessa dirigente dem a Myrta Merlino che durante l'Aria che Tira (La7) aveva appena finito di complimentarsi con i due candidati ("Siete una coppia meravigliosa, meglio di Letta e Meloni come ospiti"). "C'è solo una cosa che ci accomuna con Gasparri, possiamo dirlo senza che questo sconvolga gli animi. Questo è un fatto", ha detto la Serracchiani mentre Gasparri sbarrando gli occhi scuoteva la testa: "No, no".

E invece l'ex presidente del Friuli Venezia Giulia lo ha detto: "La Roma". All'entusiasmo di Myrta Merlino per la rivelazione, Gasparri si affretta a dire: "Sì, ma noi abbiamo candidato anche Claudio Lotito, così da accontentare tutti".