Forza Italia e Berlusconi, vergogna a Milano: "Siete delle mer***"

14 settembre 2022 a

a

a

Ancora un attacco vergognoso a un gazebo che fa campagna elettorale. Alcuni vandali hanno attaccato una postazione di Forza Italia in piazzale Corvetto a Milano. "Ai vandali che ieri notte hanno deturpato il gazebo di Forza Italia in piazzale Corvetto a Milano vogliamo dire in maniera chiara che non ci faremo intimidire. Non basta certo una bomboletta spray di seconda mano per cancellare i nostri valori, la forza delle nostre proposte e la passione di migliaia di militanti che in questi giorni stanno lavorando giorno e notte sul territorio", hanno fatto sapere in una nota congiunta la coordinatrice regionale di Forza Italia, Licia Ronzulli, e il capogruppo di FI in Consiglio regionale della Lombardia, Gianluca Comazzi.

Giorgia Meloni premier? Cominciano contestazioni e agguati: i soliti "democratici"

"A partire da oggi - proseguono gli azzurri - Fi sarà ancora più presente per le strade di Milano e di tutta Italia. Alle bombolette spray e alla devastazione - conclude la nota - noi rispondiamo con il dialogo, il confronto sereno e l’impegno solenne di formare un governo che abbia a cuore gli interessi di tutti i cittadini in questo momento di crisi".

"È un poveretto": Salvini sbotta da Giletti, chi finisce nel mirino



E sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala: "È una brutta campagna elettorale questa perché è fatta più di slogan che di grandi discussioni sui temi importanti. È una campagna molto breve e anche animata da questi episodi che non vanno solo condannati, dobbiamo cercare di fare tutto il possibile perché ci sia sorveglianza e perché questi episodi non accadano. Faccio un invito a tutti a moderare i toni e i comportamenti". E da Letta ancora silenzio...